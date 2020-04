De voorzitter van PSG verschijnt in september voor het Zwitserse gerecht: "passieve corruptie en vervalsing van documenten"

Nasser al-Khelaïfi is niet alleen de voorzitter van PSG. De zakenman uit Qatar is ook de eigenaar van BeIN Media groep. Het is in deze context dat hij wordt aangeklaagd door de rechtbank.

De baas van BeIN Media wordt beschuldigd van corruptie in verband met de toewijzing van televisierechten voor de Wereldbeker van 2026 en 2030. Erger nog, Nasser al-Khelaïfi zou 950.000 euro hebben betaald om de zaak te klasseren. Het Zwitserse rechtssysteem zal hem daarom veroordelen voor "oneerlijk beheer en aanzetten tot oneerlijk beheer, vervalsing van documenten en passieve corruptie", aldus Agence France Presse. De voorzitter van de PSG zal vanaf 14 september voor het gerecht moeten verschijnen. Voormalig algemeen secretaris van de FIFA, Jérôme Valcke, is er ook bij betrokken.