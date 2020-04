UPDATE: 'Dan toch eerste topcompetitie die de handdoek gooit!' Beslissing over promotie en degradatie volgt nog

Het ziet ernaar uit dat het seizoen in de Ligue 1 niet meer zal verder gezet worden. Volgens L'Equipe zal de regering dinsdagmiddag beslissen om de competities stil te leggen tot augustus. PSG en co zullen als eerste competitie van de grote vijf dus een punt zetten achter het seizoen.

Sterren als Neymar, Mbappe en Di Maria zullen dit seizoen niet meer in actie komen. Het is nog wachten op de officiële bevestiging, maar het ligt in de lijn der verwachtingen dat premier Philippe de competitie zal stilleggen tot augustus.

Net zoals in België is dit voor vele Franse clubs een financiële kater. De resterende wedstrijden zouden niet meer gespeeld worden, waardoor clubs enorme wedstrijdsinkomsten mislopen. Naast de Ligue 1, wordt ook de Ligue 2 per direct stopgezet.

Een beslissing omtrent de Europese tickets, promotie en degradatie wordt in een later stadium aangekondigd. Of PSG, dat alweer op een zevende titel in acht afstevende, weet dus nog niet of ze zich tot kampioen mogen kronen.

UPDATE: De minister heeft nu ook meegedeeld dat de competitie pas vanaf 1 augustus mag hervatten. De Ligue 1 zet straks dus een punt achter het huidige seizoen en begint na te denken over de afhandeling van dit seizoen en het begin van het volgende.