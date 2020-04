Ex-ploegmaats waren blij dat Ibrahimovic weg was: "Goede speler, maar geen goede ploeggenoot"

Zlatan Ibrahimovic laat overal waar hij komt een enorme indruk. De grote Zweedse spits laat zowel op als naast het veld van zich spreken. Al waren ze bij LA Galaxy niet bepaald te spreken over zijn gedrag naast het veld.

Emilio Insua, die zelf nooit met de Zweed samenspeelde, vertelt over zijn ervaring toen hij voor het eerst de kleedkamer binnenwandelde. "Ik kwam zelf pas aan na het vertrek van Ibrahimovic, maar mijn ploegmaats hebben me wel wat verteld over hem."

"Ik heb gehoord dat hij nogal een vreemd type is. Een steengoede voetballer, maar geen goede ploeggenoot. Ze waren hier allemaal opgelucht dat hij weg was."

Het is niet de eerste keer dat er iemand bij LA Galaxy naar buiten komt met een opmerkelijk verhaal rond Ibrahimovic. Zo gaf Joao Pedro al aan dat Ibrahimovic na de wedstrijd al eens dreigde iemand te vermoorden.

Zijn slechte relatie met de rest van het team zou de reden zijn geweest dat Ibrahimovic de deur in LA achter zich dicht deed. Sinds januari komt de Zweedse spits uit voor AC Milaan. Door de coronacrisis is de toekomst van de Zweed wat onzeker. Ondetussen traint hij mee met het Zweedse Hammarby.