Ex-ploegmaat schetst anekdote met woedende Zlatan in de hoofdrol: "Hij riep dat hij 300 miljoen euro op zijn rekening had staan"

Zlatan Ibrahimovic ziet zichzelf als een goddelijk wezen op voetbalnoppen. Een anekdote van Joao Pedro laat zien dat de aanvaller niet de gemakkelijkste was in de kleedkamer.

Joao Pedro speelde bij LA Galaxy samen met Ibracadabra. De Portugese verdediger herinnert zich hoe Zlatan Ibrahimovic tekeer ging in de kleedkamer nadat het team een voorsprong uit handen had gegeven.

“Hij spelde ons de les na de wedstrijd”, vertelt de verdediger in Record. “Hij zei dat we het gewoon moesten zeggen als we naar Los Angeles waren gekomen om op het strand te zonnen of om te gaan stappen.”

Woeste Zlatan

En het ging nog een stapje verder. “Zlatan was woest en zei ‘Ik heb 300 miljoen euro op mijn bankrekening en een eigen eiland. Ik hoef dit niet meer te doen.’ Hij dreigde er zelfs mee om iemand te vermoorden als iemand hem tegen zou spreken.”