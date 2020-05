Sebastiaan Bornauw kan snel weer op het veld staan: "Het zijn Duitsers voor iets, he"

Sebastiaan Bornauw kan op korte termijn zijn voetbalschoenen weer uit de kast halen. De Bundesliga zou op 16 mei weer van start gaan, zonder publiek weliswaar.

Het is de bedoeling dat spelers twee keer per week getest zullen worden op Corona. Om de vijf dagen zullen de spelers getest worden en elke dag voor de wedstrijd volgt een tweede test. Zo zullen de spelers te weten komen of ze ook daadwerkelijk mogen spelen.

Bornauw heeft alvast zijn eerste test achter de rug. "Het is niet bepaald een prettig gevoel. Ze steken zo'n soort van oorstokje, maar dan veel groter, in je keel en neus. En het gaat vrij diep. Niet echt aangenaam."

Dat de competitie hervat wordt, vindt Bornauw dan weer wel goed nieuws. "Ik heb het graag dat het zo snel gaat. Het zijn Duisters voor iets, hé. In andere landen vinden ze het misschien te vroeg, maar hier lijkt het allemaal wel realistisch."