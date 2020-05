Premier League-plan ligt op tafel: niet alle clubs zouden in hun eigen stadion kunnen spelen (en zijn daarmee akkoord)

De Premier League wil heropstarten, maar wil dat wel doen in de veiligst mogelijke omstandigheden. Daarom wordt er nu bekeken of het mogelijk is om alle wedstrijden in 8 à 10 neutrale stadions te spelen.

De clubs zijn bereid bevonden hun thuisvoordeel af te staan en het voorstel ligt nu dus op tafel. De modernste stadions, waar alle faciliteiten aanwezig zijn, komen in aanmerking. Daarbij dus ook Wembley. Om de laatste negen wedstrijden af te werken, moet er eerst nog groen licht komen van de regering. Ze blijven dan ook voorzichtig. “We zullen pas opnieuw beginnen te trainen en te spelen als de gezondheidsinstanties het toelaten”, klinkt het in een statement. “We zullen ook eerst overleggen met de spelers en de trainers voor er een definitieve beslissing komt.” Onder meer Sergio Agüero liet al weten dat hij het momenteel niet ziet zitten om te herbeginnen...