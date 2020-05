'Barça-directeur verslikt zich in zijn koffie bij het horen van de eisen van Inter om Lautaro Martinez los te weken'

FC Barcelona aast op Lautaro Martinez. Het wordt echter geen sinecure om de aanvaller los te weken bij Internazionale FC. Meer zelfs: de Catalanen vielen achterover toen ze de eisen van de Italianen hoorden.

Internazionale FC wil Juventus de komende seizoenen naar de kroon steken in de Laars. Met andere woorden: de club van Romelu Lukaku wil zich vooral versterken. Iemand als Lautaro Martinez zien vertrekken behoort niet tot het plan.

Tenzij er natuurlijk een héél lucratieve constructie kan worden opgezet. Volgens AS viel FC Barcelona dan ook achterover toen ze de eisen van Inter hoorden: 90 miljoen euro én een gratis huur van Antoine Griezmann én Arturo Vidal.

Opstapclausule

Al is er een andere optie. Martinez heeft namelijk een opstapclausule van 111 miljoen euro in zijn contract staan. Al zijn we er niet helemaal zeker van of dat een goedkopere optie is dan de voorwaarden die Inter heeft gesteld.