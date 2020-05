Mignolet laat licht schijnen over vertrek bij Liverpool: "Zelfs met 15 clean sheets in 15 wedstrijden zou ik terugkeren naar de bank"

Simon Mignolet won vorig jaar met Liverpool de Champions League, al deed hij dat wel vanaf de zijlijn. Het leidde zijn transfer naar Club Brugge in. Een overgang die hij zich nog geen moment beklaagd heeft.

Tegenover Liverpool Echo laat Mignolet zijn licht schijnen over zijn vertrek bij Liverpool. "We hadden er een uitstekend seizoen opzitten en dat is ook de basis geweest voor hun geweldig seizoen dit jaar. We wonnen de Champions League, maar ik deed dat wel vanaf de zijlijn."

"Dat is voor mij het signaal geweest om te vertrekken. Ik wou wekelijks spelen en een belangrijke rol spelen in de prijzen die er gepakt worden. Dat heb ik hier bij Club Brugge wel. We hebben de titel gewonnen en staan ook al in de bekerfinale. Daarnaast hebben we er ook nog een mooi parcours in de Champions League opzitten."

Net na zijn vertrek viel eerste doelman Alisson uit, waardoor doublure Adrian toch heel wat wedstrijden speelde dit seizoen. Ook net voor het stopzetten van de competitie was Alisson geblesseerd en dus had Mignolet dit seizoen wel wat minuten kunnen maken.

"Met die wetenschap in het achterhoofd, had ik nog steeds dezelfde keuze gemaakt", vervolgde hij. "Met wat Alisson in het verleden al bewezen heeft en het niveau dat hij haalt, had ik bij zijn terugkeer meteen terug naar de bank verwezen geweest. Al had ik in die 15 wedstrijden 15 clean sheets gehaald, dan nog was ik teruggekeerd naar de bank. Dat is iets dat ik niet meer wou op mijn leeftijd (32, nvdr)."

Desondanks wenst Mignolet Liverpool nog steeds het beste toe. "Ze verdienen de titel. Ze hebben de Premier League gedomineerd en staan 25 punten voor. Bij Club Brugge stonden we 15 punten voor en kregen we ook de titel."