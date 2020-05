FC Keulen krijgt wind van voren na drie besmettingen: "Voetbal is geen brood en spelen!"

In Duitsland maakt men zich op voor de hervatting van de Bundesliga. Ook FC Keulen, de ploeg van Birger Verstraete en Sebastiaan Bornauw, bereidt zich voor. Gisteren raakte bekend dat twee spelers en een medewerker positief testte op het coronavirus.

Voor dit drietal wacht nu veertien dagen quarantaine. Maar voor de rest is het 'business as usual' voor Keulen: de trainingen in beperkte groepjes gaan gewoon door. Tot ontsteltenis van onder meer gezondheidsexpert Karl Lauterbach.

"Wie traint met COVID-19, loopt mogelijk schade op aan de longen, nieren en hart. Het verbaast me dat de spelers dat zomaar toelaten", aldus Lauterbach. "Het voetbal zou een voorbeeld moeten zijn, en geen brood en spelen."