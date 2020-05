Mourinho heeft één keer geweend in zijn trainerscarrière en 'voetbalmonster' Cristiano Ronaldo is de schuldige

Dat José Mourinho een man is van krasse uitspraken, is geen geheim meer. Maar de Portugese coach heeft toch een emotioneel kantje. In 2012 liet Mourinho voor de eerste en enige keer in zijn carrière een traan van verdriet.

De uitschakeling met Real Madrid tegen Bayern München was de druppel voor José Mourinho.Strafschoppen deden Real de das om in de halve finale van de Champione League. "Het was ongelukkig, maar dat is voetbal", reageert Mourinho nu op de feiten.

"Christiano Ronalo, Kaka en Sergio Ramos misten hun penalty... drie absolute voetbalmonsters, maar ze zijn ook maar menselijk", relativeert hij. "Ik heb toen voor de eerste en enige keer geweend na een verlies. Aitor (Karanka, toenmalig assistent) en ik stopten de auto voor mijn huis en we weenden allebei. Het was moeilijk te verkroppen want we waren de beste dat seizoen", blikt 'The Special One' terug.