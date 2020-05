Gedupeerde club na stopzetting in Frankrijk richt zich tot voetbalbond: "Toon uw menselijkheid"

In Frankrijk werd Amiens, de voorlaatste in de Ligue 1 bij de stopzetting van de competitie, veroordeeld tot degradatie. De reacties vanuit de Picardische club spreken boekdelen.

Iedereen binnen Amiens voelt zich benadeeld door de beslissing om een punt achter de Ligue 1 te zetten. Bernard Joannin, de voorzitter van de club die naar de Ligue 2 wordt verwezen, schreeuwt het onrecht uit en richt zich in een noodoproep aan Noël Le Graët, de voorzitter van de Franse voetbalbond.

Er alles aan doen om dit onrecht te bestrijden.

"Zorg dat het voetbal hier van groeit. Toon uw menselijkheid. Het voetbal zou, in deze ingewikkelde periode waarin iedereen in Frankrijk zich menselijk en solidair opstelt, sterker uit deze uitdaging kunnen komen. Al wat nodig is zijn 22 clubs in de Ligue 1 en Ligue 2", verklaarde hij in een Facebook Live van L'Équipe.

"Ik ben enorm teleurgesteld met de egoïstische houding van bestuurders, want Amiens heeft nooit een kans gekregen. Met de steun van de metropool en onze advocaten zullen gaan we er alles aan doen om dit flagrante onrecht te bestrijden", besloot hij.