Spanjaard is status van veelbelovend talent kwijt en mag zich kampioen van Frankrijk noemen na welgeteld één speelminuut

Ooit gold hij als een van de grote opkomende talenten van het Spaanse voetbal, maar de echte doorbraak van Jesé Rodriguez is er nooit gekomen. Toch mag hij zich nu kampioen van Frankrijk noemen.

In 2016 legde Paris Saint-Germain 25 miljoen euro op tafel voor Jesé Rodriguez, maar veel genot hebben ze nog niet gehad van het jeugdproduct van Real Madrid. In de vier seizoenen in Parijs kreeg hij twee keer een half jaar om zich te bewijzen en werd hij vier keer uitgeleend.

Uitgeleend aan Sporting

Van het veelbelovende talent blijft er op zijn 27-jarige leeftijd dus niet meer veel over.Ook dit seizoen had hij geen uitzicht op een basisplaats en stalde PSG hem bij Sporting Lissabon. Daar scoorde de 27-jarige Spanjaard een keer in twaalf competitiematchen.

Maar voor PSG hem naar Portugal stuurde kreeg hij in de Franse competitie een invalbeurt van ... één minuut. Voor die erg beperkte bijdrage krijgt Rodriguez straks een kampioenenmedaille opgestuurd.