De droom van Vadis Odjidja: "Het zou magnifiek zijn voor Gent"

Voor het stilleggen van de competitie stonden de Buffalo's op de tweede plaats en dus kunnen ze in principe naar de voorronden van de Championes League. Het zou een droom zijn van Vadis Odjidja om met Gent op het kampioenenbaal aan te treden.

De middenvelder heeft al twee keer meegedaan in de poulefase van de Champions League. Hij heeft zelfs al twee doelpunten in de Champions League achter zijn naam staan: het eerste met Legia in Santiago Bernabeu, het tweede met Olympiakos tegen Benfica.

Hij droomt er nog van om dat ook eens te beleven met de club van zijn hart. "Het zou magifiek zijn voor Gent om terug te keren naar de Champions League. Persoonlijk zou het ook een groots moment zijn om in die competitie te spelen met de club waar ik begonnen ben met voetballen", verklaart Odijdja aan Proximus.

De aanvoerder van de Buffalo's weet wel dat het nog een lange weg is: "We moeten eerst zien wat de Pro League beslist en of we gekwalificeerd zullen zijn voor de voorronden", houdt Odjidja de voeten op de grond. Als dat het geval is, zal Gent ook nog even goed moeten doen dan Club Brugge, dat zich in het begin van het seizoen via de voorronden voor de poulefase plaatste.