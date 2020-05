Dick Advocaat belooft (opnieuw) dat hij stopt met training geven, "tenzij..."

Dick Advocaat heeft (opnieuw) beloofd dat hij na komend seizoen zou stoppen als trainer. Iets wat hij ook beweerde toen hij bondscoach was van Nederland. "Na dit zit het erop", zei hij toen.

En dan tekende Advocaat nog voor Sparta, Utrecht en Feyenoord. Bij Feyenoord heeft hij zelfs een contractverlenging getekend voor één seizoen. "Dit is het laatste seizoen. Echt", beweert de Nederlandse trainer. "Tenzij er weer wat bijkomt natuurlijk, dan verander ik het weer", knipoogt hij naar de pers.

Geen Kuyt

Er was lang sprake dat Dirk Kuyt volgend seizoen assistent-trainer zou worden bij Feyenoord. De clublegende wil ooit graag trainer worden van de Rotterdammers, maar dat zal volgens Advocaat nog niet voor de nabije toekomst zijn. "Feyenoord is geen club om mensen in te werken. Maar ik heb veel respect voor Dirk en hij mag altijd eens langskomen."