"Barcelona kampioen? Dat zou niet juist zijn", vindt Courtois

Thibaut Courtois hoopt ondanks alles om nog kampioen te spelen in de Spaanse competitie. Barcelona uitroepen tot kampioen als de competitie wordt stilgelegd, is volgens hem alleszins niet correct.

Vanuit Spanje komen meer en meer de berichten dat de voetbalclubs opnieuw de draad willen opnemen, ook bij Real Madrid. "In de loop van de week zullen we getest worden en volgende week kunnen we individueel trainen op de club", zegt Courtois bij Sporza. "Maar het hangt allemaal af van war de Spaanse overheid zal zeggen."

"Er zijn heel veel dingen om rekening mee te houden, maar ik wil wel terug opnieuw beginnen voetballen", klinkt het optmistisch bij onze national nummer 1. "Ik lees en hoor dat ze dit seizoen willen afwerken." De competitie in Duitsland zal zich hoogstwaarschijnlijk als eerste op gang trekken. In Frankrijk is de Ligue 1 definitief stopgezet.

Titelstrijd

In de competitie staat Barcelona 2 punten voor op Real Madrid. "Als we nu stoppen en Barcelona wordt kampioen verklaard, zou ik dat niet correct vinden. Bovendien hebben we 4 op 6 tegen hen gehaald. Ik denk zelfs dat we nu de betere ploeg zijn", aldus Courtois.

"In Engeland zou ik het begrijpen, zij staan 25 punten los. Maar wat doe je met stijgers en dalers of met tv-gelden? Er zijn zoveel dingen om rekening mee te houden."