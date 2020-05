Herstart in Serie A krijgt flinke knauw nadat bij drie Italiaanse clubs het coronavirus toeslaat

Terwijl de Bundesliga zich opmaakt voor een hervatting van de competitie, lijkt die in Italië opnieuw een stukje verder verwijderd te zijn. Het coronavirus sloeg bij drie Italiaanse clubs opnieuw toe.

In Torino en Fiorentina was er al sprake van corona in de spelerskern, nu komt daar ook Sampdoria bij met drie nieuwe besmettingen. Eén speler is zelfs hervallen nadat hij genezen werd verklaard.

"Ze vertonen geen symptomen, maar alle besmette spelers werden meteen in quarantaine geplaatst", klinkt het bij de Italiaanse subtopper. In Italië wou men vanaf juni terug de voetbalschoenen aanknopen, maar dit nieuws kan wel eens roet in het eten gooien.