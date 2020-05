Mbappé steekt zijn tweede topschutterstitel op rij op zak in Frankrijk met verbluffend gemiddelde

Het doek is definitief gevallen over de Franse competitie en dus kunnen de prijzen uitgedeeld worden. En wie anders dan Kylian Mbappé kaapt er alweer eentje weg.

De geruchten gonsen rond het Franse wonderkind. Real Madrid zou concreet zijn voor Mbappé, maar de Koninklijke zullen de geldbeugel moeten opentrekken voor de nog altijd maar 21-jarige superster.

Nu is de marktwaarde van de international nog wat gestegen want Mbappé is officieel uitgeroepen tot topschutter van de Ligue 1 van het seizoen 2019-2020. Hij vond in 20 wedstrijden maar liefst 18 keer het net.

Ben Yedder wist ook 18 keer te scoren, maar had daar 26 wedstrijden voor nodig. Moussa Dembélé vervolledigt het podium met 16 doelpunten.