Ook bij Lommel weet niemand wat er zal gebeuren: "Geen zekerheid over Limburgse verankering"

Lommel SK is een onderdeel van de City Football Group. Het is momenteel nog onduidelijk hoe ver City zich zal inburgeren in Limburg. Zelfs Harm Van Veldhoven kent het antwoord op die vraag niet.

Voor Lommel SK was het simpel: de overname door City Football Group goedkeuren of in de dieperik tuimelen. Ook al lopen de groenhemden het risico dat de clubnaam of zelfs kleuren - al wordt dat laatste ontkend - zullen veranderen.

"Ik heb er een goed gevoel bij", aldus CEO Harm Van Veldhoven bij Sporza. "Maar we moeten voorzichtig zijn. Er is helemaal geen zekerheid over de Limburgse verankering. We weten niet waar het naartoe zal gaan."

Ook dromen van promoties en andere successen is niet aan de orde in Lommel. "We hopen natuurlijk dat er resultaten zullen volgen. Maar voor hetzelfde geld zal dat nog jaren duren."