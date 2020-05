Profvoetballers zijn ook maar mensen... Belgische verdediger haalt zijn doel niet op Strava wegens sanitaire stop

Profvoetballers zijn ook maar mensen. Als de nood hoog is...

Door de coronacrisis moesten voetballers van thuis uit hun conditie onderhouden. De club hield wel een oogje in het zeil via technologische platformen en spelers deelden hun resultaten via Strava.

Rocky Bushiri deelde op sociale media zijn loopsessies in Oostende, maar maandag liep niet alles volgens plan voor de verdediger van STVV. "Het doel was om de week te beginnen met 10 kilometer, maar ik had dringen een toilet nodig", lachte de verdediger op Instagram. Uiteindelijk hield hij het bij 9,5 kilometer.