Problemen voor "Project Restart" in de Premier League: spelers, waaronder Rode Duivel, en trainers willen de competitie pas later hervatten

De Premier League hoopte via Project Restart de competitie te laten hervatten op 12 juni, maar ze krijgen nu toch heel wat weerwerk. Zo is er voorlopig nog geen akkoord bereikt met de trainers en de vertegenwoordigers van de clubs. Bij Manchester City is de vertegenwoordiger Kevin De Bruyne.

De spelers en de trainers zouden volgens Het Laatste Nieuws namelijk een voorbereiding willen van minstens 4 weken. Aangezien er nog geen groepstrainingen zijn geweest, vrezen ze namelijk voor blessures als de competitie te snel zou hervatten. Er zouden ook vragen zijn over de aansprakelijkheid voor als er iemand ziek zou worden door het coronavirus. 12 juni was de vooropgestelde datum, maar nu zou de Premier League het met een week willen uitstellen zodat ze op deze manier een akkoord kunnen vinden. Zo zou er rond 19 juni opnieuw gevoetbald kunnen worden in Engeland.