Fernando Morientes toont ambitie en wil voorzitter worden van Spaanse spelersvakbond: "Moeten een bocht van 180 graden maken"

Fernando Morientes, ex-speler van onder meer Real Madrid en Liverpool, wil voorzitter worden van de spelersvakbond in Spanje. Huidig voorzitter David Aganzo bevindt zich in het oog van niet één maar enkele stormen, het ideale moment voor Morientes om over te nemen.

Spelers zoals Gerard Piqué (Barcelona) riep al op dat de AFE (spelersvakbond) hen moet verdedigen, iets dat volgens hem niet gebeurt op dit moment. Volgens Morientes moeten ze daarvoor "een bocht van 180 graden maken. Als de AFE mij nodig heeft en de spelers mij willen, zal ik de veranderling leiden", zei Morientes vol overtuiging. Die steun blijkt er nu wel te zijn van de Spaanse voetballers. In een document dat rondgaat, worden enkele harde dingen gezegd: "We kunnen niet tolereren dat onze vakbond verbonden is met corruptie, steekpenningen, meineed of met een dictatoriale houding", luidt het begin van de brief. Ze vragen dan ook het ontslag van huidig voorzitter Aganzo. "Veel spelers hebben me gebeld", reageert Morientes. "Ze steunen mijn kandidatuur volledig en ik wil hen daar ook voor bedanken.

Lees ook... Messi gelooft dat kansen om Champions League te winnen gestegen zijn door coronabreak