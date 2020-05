Messi heeft duidelijke voorkeur voor nieuwe metgezel in de spits: "Hij is een indrukwekkende en complete aanvaller"

Barcelona wil deze zomer flink uithalen op de zomermercato en de Blaugrana werden al in verband gebracht met enkele ronkende namen.

Zo is er de concrete interesse in Pjanic. De Juventus-strateeg moet de nieuwe metronoom op het Barcelonese middenveld gaan worden. Door de coronacrisis zijn de financiële middelen echter beperkt en dus sturen de Catalanen aan op een ruildeal met enkele spelers.

Op die manier hoopt Barça ook zijn aanvallend compartiment te spekken met een onvervalste topper. Lautaro Martinez geniet de voorkeur. Ook Lionel Messi is onder de indruk: "Ik heb al eerder gezegd dat Lautaro is een indrukwekkende aanvaller, zeker omdat hij zo compleet is", verklaart Messi aan Sport.

"Hij is sterk, heeft een goede dribbel, hij kan scoren en hij weet hoe hij de bal moet afschermen… Maar we moeten afwachten wat er met hem en de andere genoemde namen gebeurt." Barcelona hoopt spelers als Vidal, Rakitic en Semedo in de ruildeals te betrekken.