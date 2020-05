Messi gelooft dat kansen om Champions League te winnen gestegen zijn door coronabreak

Volgens Lionel Messi heeft de coronabreak er alleen maar voor gezorgd dat Barcelona meer kans heeft om de Champions League te winnen bij een herstart. "De pauze kwam ons niet slecht uit", zegt de Argentijn.

Waarom hij dat denkt? Simpel, Barcelona speelde volgens hem niet goed genoeg. Eerder zei Messi nog dat Barcelona dit jaar niet goed genoeg was om de Champions League te winnen. Daar komt hij bij Mundo Deportivo nu op terug.

"We speelden gewoon niet goed genoeg, maar ik heb nooit getwijfeld over onze selectie. Ik had mijn mening gebaseerd op basis van mijn vele jaren op het hoogste niveau in Spanje en in Europa. Deze break kan weleens onze redding zijn", reageert Messi. Ondanks de slechte vorm, staat Barcelona wel aan de leiding in Spanje. Real Madrid is de eerste achtervolger op twee punten. In de Champions League speelde Barcelona 1-1 gelijk bij Napoli. De terugmatch in Barcelona moet nog gespeeld worden.