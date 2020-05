De toekomst van Dries Mertens wordt deze week duidelijk, maar de beslissing lijkt gevallen

Geef het allemaal maar op, Dries Mertens gaat dan toch niet vertrekken. De 33-jarige Rode Duivel is einde contract bij Napoli en had wereldwijze interesse in zijn achterzak steken, maar Napoli gaat nu toch een serieuze inspanning doen om hem te houden.

Mertens had goeie kaarten aan de onderhandelingstafel, maar een contractvoorstel bleef uit. Napoli heeft nu echter toch een bevredigend voorstel gedaan voor twee jaar. Dat zou betekenen dat de immens populaire aanvaller gewoon blijft waar hij is. Naar verluidt zou Mertens 2,5 miljoen euro tekengeld krijgen en zou hij per jaar 4 miljoen euro plus bonussen vangen. De fans van Napoli deden er ook alles aan om hem te laten blijven. Maandag hingen ze een sjaal van Mertens aan de poort en waren ze een petitie gestart op de sociale media.