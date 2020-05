Bundesliga: Dortmund zet mak Wolfsburg opzij, Leverkusen springt over Mönchengladbach na rechtstreeks duel

Vanmiddag stond voor de tweede week op rij Bundesliga-voetbal op het programma. Dortmund ging op bezoek bij Wolfsburg en Leverkusen en Mönchengladbach bekampten elkaar.

Wolfsburg mocht het in huis opnemen tegen Dortmund, dat na een vlotte overwinning tegen Schalke vol vertrouwen zat. Thorgan Hazard was voor de tweede week op rij belangrijk voor Dortmund. De Rode Duivel zorgde met een assist voor de eerste goal van Guerreiro.

Wolfsburg kon daar weinig tegenover opzetten en liet de bal aan Dortmund. In de tweede helft kreeg Steffen dé kans op de gelijkmaker, maar de Zwitser schoot onbesuisd over. Dortmund schoot wel wakker en invaller Sancho schotelde Hakimi de 2-0 voor na een knappe individuele actie. Wolfsburg kreeg nog root na een charge van Felix Klaus.

In de wedstrijd tussen Borussia Mönchengladbach en Bayer Leverkusen stonden de derde en vierde in de stand tegenover elkaar. Leverkusen startte het best en kwam op voorsprong via wonderkind Kai Havertz. Gladbach kon nog gelijk stellen, maar in de tweede helft zorgde diezelfde Havertz vanop de stip voor een nieuwe voorsprong. Op een stilstaande fase kopte Bender de beslissende 1-3 tegen de touwen.

In een aangename wedstrijd tussen hekkensluiter Paderborn en Hoffenheim werden de punten gedeeld. Beide ploegen kregen voldoende kansen om de score groter te doen uitvallen, maar slordigheden langs beide kanten zorgden voor een uiteindelijke 1-1 op het scorebord.

Werder Bremen tegen Freiburg was de laatste wedstrijd die deze namiddag afgewerkt werd. Werder Bremen kwam al snel op voorsprong dankzij een mooi schot van Leonardo Bittencourt. Die voorsprong hield het lang vol, maar op het einde van de wedstrijd zag Freiburg-verdediger Manuel Gulde de bal plots bij hem komen en Gulde plaatste de gelijkmaker in doel.

Jammer genoeg voor Freiburg stond in een voorgaande fase een van hun spelers buitenspel en werd de goal afgekeurd. In een spannende slotfase maakte Bargfrede het Bremen nog moeilijk door met een tweede gele kaart van het veld gestuurd te worden. Freiburg zocht nog met man en macht naar de gelijkmaker, maar doelman Pavlenka hield de nul en zag zo Bremen broodnodig punten meepakken.