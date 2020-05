Topcoach kiest zijn nummer 1 in de Premier League: "De Bruyne, het is bijna oneerlijk"

Mauricio Pochettino heeft wel al wat watertjes doorzwommen in de Premier League. De ex-coach van Tottenham heeft wel al wat vedetten onder zijn hoede gehad. Maar de echte nummer 1? Nee, die zat niet bij hem...

Pochettino werd vorig jaar ontslagen bij Tottenham en heeft nog geen nieuwe job, al kijkt hij er wel naar uit. In gesprek met Sky Sports werd hem gevraagd wie zijn drie favoriete spelers in de Premier League zijn.

Over de nummer 1 moest hij zelfs niet nadenken. "Kevin De Bruyne. De Bruyne is de nummer 1, dan Sergio Agüero. Nummer 3? Misschien Roberto Firmino. Maar er zijn honderd spelers die ik zou kunnen kiezen. Maar als Kevin De Bruyne de nummer 1 is, dat is bijna oneerlijk."