Duitse sterspeler op weg naar Liverpool voor een enorm bedrag

Als de Premier League dit seizoen nog wordt hervat, ziet het er goed uit voor Liverpool. Toch zijn ze al bezig met hun toekomst, want zo zouden ze heel wat belangstelling tonen in Timo Werner.

Liverpool is aan een sterk seizoen bezig in de Premier League. De titel kan ze bijna niet meer ontsnappen. Op offensief vlak maakten "the Reds" heel wat indruk, maar toch zou Klopp er graag nog een extra aanvaller bij hebben.

Het zou gaan om Timo Werner. De Duitse international, die momenteel voor Red Bull Leipzig speelt, staat in de belangstelling van de grootste clubs van Europa. Liverpool zou van Werner echter een priotiteit gemaakt hebben.

Bild kondigt aan dat de spits op weg is naar Liverpool voor 55 miljoen pond (iets meer dan 60 miljoen euro). Het zou een mooie stap voorwaarts zijn voor de jonge speler.