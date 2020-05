🎥 Dag op dag 25 (!) jaar geleden: Ajax maakt zijn CL-sprookje compleet

Dag op dag 25 jaar geleden zorgde Ajax voor een van de grootste voetbalsprookjes van de voorbije decennia. Na een prachtig parcours stond het in de finale van de Champions League tegenover het grote AC Milan. Het jonge elftal van Louis Van Gaal haalde het in Wenen, dankzij een goal van Kluivert.

Het Ajax van 1995 bestond uit een heleboel jonkies zoals Davids, Seedorf, van der Sar, de broertjes de Boer en Kluivert. Frank Rijkaard en Danny Blind waren de routiniers in het elftal van Louis Van Gaal. De Fin Jari Litmanen moest voor de doelpunten zorgen.

Ajax speelde voetbal om duimen en vingers bij af te likken. Vooral in de terugwedstrijd van de halve finale werd Bayern München het kind van de rekening. Het werd maar liefst 5-2 voor de Amsterdammers, met enkele fenomenale treffers.

In de finale stond Ajax oog in oog met AC Milan, die ze ook al in de poulefase troffen. Het werd een slechte, zenuwachtige partij voetbal. Een puntertje van invaller Patrick Kluivert volstond voor de eindwinst. Al is deze wedstrijd ook de annalen ingegaan als de match van de karatetrap van Louis Van Gaal.

Voor wie de beelden van Ajax' fantastische campagne wil (her)bekijken, raden we onderstaande docu aan!