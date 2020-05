Deze garantie voor doelpunten moet dan de nieuwe aanvalspartner van Lukaku worden

Inter is quasi zeker dat Lautaro Martinez, die indruk maakte aan de zijde van Lukaku, zal vertrekken naar Barcelona. Al moeten daar nog heel wat onderhandelingen over volgen. In ieder geval willen ze een vervanger aantrekken om straks klaar te zijn voor de strijd om de Scudetto.

In zijn zoektocht naar een goeie compagnon voor Lukaku dachten ze eerst aan Dries Mertens, maar die gaat zijn contract bij Napoli waarschijnlijk verlengen. Als alternatief hebben ze nu Edinson Cavani, de Uruguyaanse veelscorer van PSG, op de radar staan. De 33-jarige spits is einde contract bij PSG en de Franse topploeg is niet van plan dat te verlengen. Antonio Conte is er echter van overtuigd dat hij nog heel wat doelpunten uit de veteraan kan halen. Cavani werd eerder al topschutter van de Serie A bij Napoli. Lukaku-Cavani, dat zou garant moeten staan voor heel wat doelpunten...