Arsène Wenger legt uit waarom hij nooit nog een voet binnenzet in het Emirates Stadium

Na 22 jaar aan het roer te hebben gestaan bij Arsenal zei Arsène Wenger de Noord-Londense club in 2018. De Fransman draagt de club nog steeds een warm hart toe, maar terugkeren naar de heilige grond doet hij liever niet.

En dat zal Wenger ook niet meer doen. Hij zegt dat hij zelfs niet als fan zal terugkeren naar het Emirates Stadium, de thuishaven van Arsenal. "Of ik nog zou terugkeren naar het stadion? Ik heb altijd tegen mezelf gezegd dat ik Arsenal volledig zou verlaten. Dat is de beslissing die ik toen heb gemaakt", legde Wenger uit bij beIN Sports.

Onder Wenger kende de club extreme hoogtes, zoals de titel van 2004. Toch was er de laatste jaren een duidelijk verval zichtbaar. "Ik heb de club 1.235 matchen geleid en er waren goede en slechte tijden. Toch hebben we de waarden van de club zo goed mogelijk proberen te verdedigen en ik denk dat we daarin geslaagd zijn."

En het is niet omdat hij niet meer naar het stadion komt dat hij 'zijn' club niet meer volgt. "Ik geef nog veel om de club en bekijk nog alle matchen op televisie", besloot de 70-jarige Fransman.