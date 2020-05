"Foto van de aanstelling van Leko zei al veel... Bölöni paste niet meer in het grotere plaatje"

Ivan Leko is de man die een nieuwe wind moet doen blazen bij Antwerp. Patrick Goots laat in GvA zijn licht schijnen over de aanstelling van de Kroaat.

"Bölöni was misschien niet de meest aangename mens en misschien ook niet het ideale uithangbord voor de club. De foto van de aanstelling van Leko zei ook al veel", aldus Goots. "Ik denk niet dat Bölöni ooit een glas champagne heeft gedronken met Gheysens. Ik weet zelfs niet of ik hem ooit in een wit hemd heb gezien. De Roemeen paste niet meer in het grotere plaatje."

"Vroeger werd een coach beoordeeld op zijn prestaties als trainer en op de resultaten. Vandaag lijkt dat zelfs het minst belangrijke, jammer genoeg. Een coach moet nu ook een goede people manager zijn, goed staan met pers, publiek en sponsors. Bölöni deed gewoon zijn ding: coach zijn. En dat is waarom ik heb hem zo graag heb."

"Leko is zeker geen slechte coach, maar ik had grotere naam verwacht. Het is niet omdat je één titel hebt gepakt met Club Brugge, dat je een goede coach bent. Al heb ik er wel vertrouwen in dat hij iets kan neerzetten."