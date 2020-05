🎥 Herbeleef het 'Mirakel van Istanbul': een ware nachtmerrie voor AC Milan, een voetbalsprookje voor Liverpool

Exact vijftien jaar geleden voltrok zich een waar mirakel in de Champions League. Een finale staat altijd garant voor hoogspanning, maar 25 mei 2005 overtrof alles. Op 45 minuten tijd zette Liverpool de hele voetbalwereld op zijn kop.

Het Olympisch Ataturkstadion in Istanbul was het strijdtoneel voor de meest spectaculaire CL-finale ooit gespeeld. AC Milan wou voor de tweede keer op drie jaar tijd het kampioenenbal winnen en gaf een grote bonus in 45 minuten tijd uit handen.

Oude krijger Paulo Maldini deed Liverpool al na 1 minuut panikeren en nog voor het rustsignaal leek Hernan Crespo de Engelsen de doodsteek te hebben gegeven met twee goals op vijf minuten tijd.

Dudek de penaltyheld

Maar door die driedubbele voorsprong sloop er nonchalance in het spel van de Italianen en door een enorme verbetenheid van Liverpool stond het na een uur spelen alweer 3-3 dankzij goals van Gerrard, Smicer en Alonso. Het eerste uur gaf zes goals, het uur dat daarop volgde, inclusief verlengingen, nul goals maar wel een spanning van jewelste.

In de penaltyreeks ontpopte Jerzy Dudek, de Poolse goalie van de Reds, zich tot absolute held. Na twee Milanese missers stopte hij ook de vijfde strafschop van AC, gegeven door Shevchenko. Hij plaatste het orgelpunt op de miraculeuze ommekeer.

Twee jaar later nam Milan wel revanche door Liverpool met 2-1 te kloppen in de CL-finale in Athene.