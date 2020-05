Ongezien: Schotse eersteklasser laat contractverlenging van keeper afhangen van poll op Twitter

"Waarschijnlijk is dit de eerste keer in het voetbal, maar we geven u de kans om te beslissen over de toekomst van doelman Gary Maley. Zijn contract loopt eind juni af en we laten de fans beslissen over een contractverlenging. Verlengen of laten gaan? U beslist", postte Livingston FC maandag op Twitter.

Uiteraard ging het om een grap. Maar zelfs al was het geen grap kon de 37-jarige doelman rekenen op de steun van de fans. De poll was overigens een gigantisch succes. Op iets meer dan een halve dag stemden meer dan 120.000 mensen.

📋| Quite possibly a football first but we’re giving you the chance to decide on the future of goalkeeper @Maley1Gary.



With his contract expiring next month, we’re leaving it in the hands of the fans as to whether or not we offer “Stretch” an extension.



Stay or go - you decide!