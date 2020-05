Landgenoot ziet transfer niet doorgaan door nalatigheid zaakwaarnemer

Samy Bourard zal zichzelf wel voor het hoofd slaan, nu bekend is geraakt dat zijn transfer naar ADO Den Haag in het water valt. Bourard rekende op een transfer, maar het is zijn eigen zaakwaarnemer die roet in het eten gooide.

Bourard, ex-Anderlecht en ex-STVV, kon na een sterk seizoen rekenen op interesse uit de Eredivisie. ADO Den Haag had de Belgische middenvelder na dit seizoen graag transfervij binnengehaald. Maar dan moest de zaakwaarnemer van Bourard wel voor 15 mei het contract formeel opzeggen. Dat deed hij niet en dus wordt het contract van Bourard automatisch verlengd met een jaar aan dezelfde voorwaarden. FC Eindhoven, de club van Bourard, besloot om zelf ook het contract niet op te zeggen, op de hoop dat Bourard nog zou blijven. De club liet weten niet achter de gang van zaken te staan, maar wijst wel naar de verantwoordelijkheden van de zaakwaarnemer. Die zaakwaarnemer is Zouhaïr Essikal, broer van Karim Essikal, ex-Moeskroen en ex-Zulte Waregem. Ook Essikal zelf ziet zijn contract met een jaar verlengd worden. Bij ADO Den Haag hopen ze alsnog Bourard te kunnen binnenhalen, maar FC Eindhoven hoopt nu wel nog een transfersom te kunnen ontvangen voor hun smaakmaker. Bourard kwam dit seizoen tot 31 wedstrijden voor FC Eindhoven en kwam 13 keer tot scoren.