Maakt Cavani straks de omgekeerde beweging van Icardi, maar dan gratis?

PSG heeft met Mauro Icardi een spits voor volgend seizoen vastgelegd. De Franse club lichtte zijn aankoopoptie bij Inter Milaan en ziet straks met grote waarschijnlijkheid Edinson Cavani vertrekken. Maakt de Uruguayaan dan de omgekeerde beweging van Icardi?

Inter is verlost van Mauro Icardi. De Argentijnse spits had zich in het verleden onmogelijk gemaakt bij de club en nu krijgen de Milanezen nog 50 miljoen euro voor hem. Bovendien heeft FC Barcelona revelatie Lautaro Martinez in het vizier en zou Inter nog een grote miljoenenslag kunnen slaan deze zomer.

Edinson Cavani

Maar dan heeft de club natuurlijk een nieuwe spitsbroeder nodig voor Romelu Lukaku en die zouden ze transfervrij kunnen oppikken bij PSG. Edinson Cavani, in 301 matchen bij PSG goed voor 200 goals, is op 1 juli einde contract.

Volgens La Gazzetta dello Sport zou Cavani bovenaan het lijstje staan als er een aanvaller vertrekt bij Inter.