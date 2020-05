Jadon Sancho breekt record en oogst veel lof na glansprestatie

Jadon Sancho lijkt al even mee te gaan in het voetbalwereldje, maar vergis u niet. De Engelse winger is nog maar 20 jaar. Na zijn glansprestatie tegen Paderborn heeft Sancho weer heel wat lof geoogst én een record gebroken.

Met een hattrick zorgde Sancho ervoor dat Borussia Dortmund met overtuigende 1-6 cijfers ging winnen bij Paderborn. Zijn derde goal van zondag was meteen ook het dertigste doelpunt van Sancho in de Bundesliga, verspreid over meerdere jaren weliswaar. Daardoor is Sancho met 20 jaar en 67 dagen oud de jongste speler in de Bundesliga die de kaap van 30 doelpunten bereikt. Vorige recordhouder was Kai Havertz, die bereikte de mijlpaal voor de coronabreak maar was ouder dan Sancho nu.

🍼 - Youngest players to reach 30 Bundesliga goals (years - days)



20-067 - @Sanchooo10

20-270 - Kai Havertz

20-284 - Klaus Fischer

20-334 - Dieter Müller

21-021 - Horst Köppel

21-029 - Uli Hoeness

21-030 - Gerd Müller#SCPBVB — Gracenote Live (@GracenoteLive) May 31, 2020

Beter dan Messi en Lewandowski

Sancho heeft ondertussen al 17 goals gemaakt en 16 assists gegeven. Met betrokkenheid bij 33 doelpunten is hij de op één na 'meest waardevolle speler'. Enkel Ciro Immobile doet beter met 34 (waarvan 27 doelpunten). Na zondag doet Sancho het beter dan sterren zoals Robert Lewandowski (32) en Lionel Messi (31)

Lof van Axel Witsel

Invaller Axel Witsel had lovende woorden voor zijn ploeggenoot. "Ik denk dat hij de beste van zijn generatie is", zegt de Rode Duivel. "Hij kan nog op veel vlakken verbeteren, hij is nog jong natuurlijk. Maar op zijn positie zal hij een van de beste spelers ter wereld worden", aldus Witsel.