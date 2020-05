Mogelijk Kroatische oplossing voor overbodige Anderlecht-verdediger

Anderlecht moet nog steeds serieus kuisen in zijn kern. Onder meer een hoop dure verdedigers moeten vertrekken. Voor Josué Sa is er mogelijk een oplossing in de maak.

Paars-wit krijgt mogelijk de hulp van Dinamo Zagreb om de Portugees Josué Sa van de hand te doen. De centrale verdediger werd dit seizoen uitgeleend aan het Spaanse Huesca, maar voor hen is hij te duur om definitief over te nemen. Volgens het Portugese Record is Dinamo geïnteresseerd en zijn de onderhandelingen met Anderlecht reeds gestart. Sa heeft nog een contract voor één jaar in Brussel. Bij Dinamo Zagreb zijn ze niet aan hun proefstuk toe met Portugese spelers. Zo haalden ze eerder al Eduardo, Ivo Pinto, Gonçalo Santos, Paulo Machado en Wilson Eduardo.

