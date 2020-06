Argentijnse verdediger van Ajax is op weg naar de Premier League

Nicolás Tagliafico is enorm populair in Europa. De verdediger is nu nog aan het werk bij Ajax, maar deze zomer zou hij de overstap kunnen maken naar de Premier League. Chelsea wil hem namelijk wegplukken uit Nederland.

De Blues zijn vastbesloten om deze zomer een nieuwe linksback binnen te halen. Niet alleen Tagliafico, maar ook Ben Chilwell (Leicester City) en Alex Telles (FC Porto) staan op de radar de Engelse topclub. Toch zou de Argentijn van Ajax prioriteit zijn. De aanwerving van Tagliafico zal echter niet eenvoudig zijn. Chelsea krijgt concurrentie van enkele andere topclubs zoals Barcelona en Arsenal. De marktwaarde van de Argentijnse international wordt geschat op 30 miljoen euro.