Roberto Carlos kent opvolger van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo: "Eden Hazard gaat laten zien dat hij de beste ter wereld is"

Het voetbalpensioen van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo begint er stilaan aan te komen en het is uitkijken naar wie er in de voetsporen van de twee voetbalgoden zal treden.

Al jarenlang discussiëren voetballiefhebbers over wie de beste voetballer ter wereld is. Het genie van Lionel Messi of de imposantie fysiek van Cristiano Ronaldo? Nu beide heren toch al even de dertig zijn gepasseerd, kunnen de voetballiefhebbers op zoek gaan naar een opvolger voor de twee.

Volgens Roberto Carlos zijn er maar enkele namen die in aanmerking komen. "Binnen drie jaar zit de carrière van Messi en Ronaldo aan de top erop en zullen er nieuwe spelers opstaan. De drie die in mij opkomen zijn Neymar, Mbappé en Hazard."

Vooral de Rode Duivel maakt indruk op de oud-speler van Real Madrid. "Ik zie Hazard heel graag bezig. Ik ben er dan ook van overtuigd dat hij zal laten zien dat hij de beste ter wereld is."