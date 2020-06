Daar is het nieuwe KVC Wilrijk: "Overtuigd van de slaagkans van dit project"

KVC Wilrijk wordt vanavond officieel voorgesteld. De nieuwe club is het resultaat van een samenwerking tussen de mensen van het voormalige KFCO Wilrijk, dat opging in Beerschot, en SK Wilrijk-JAS.

De club zal zowel in tweede als vierde provinciale met een ploeg uitkomen. "KVC Wilrijk is het resultaat van maandenlang hard en nauw samenwerken tussen Wilrijkenaars die de nodige knowhow in de voetbalwereld hebben”, zegt Nicolas Van Camp, één van de bezielers.

“Wat mezelf betreft: het was zeker niet mijn ambitie om in de voetbalwereld te werken, maar ik ben enorm overtuigd van de slaagkans van dit verhaal. Ik heb geprobeerd om de juiste mensen op de juiste plaats te zetten en bij te sturen waar ik kon.”

“Met KVC Wilrijk willen we een plaatselijk product aanbieden. We zijn ervan overtuigd dat de inwoners van Wilrijk, maar ook de Wilrijkse middenstand zich aan dit verhaal willen koppelen. KVC Wilrijk moet een thuis worden voor elke Wilrijkenaar, van jong tot oud.”