Spaans voetbal hervat op 10 juni... met wedstrijd van 45 minuten

Het Spaanse voetbal zal volgende week weer van start gaan. In La Liga staat op 11 juni Real Betis-Sevilla op het programma, in de Spaanse tweede klasse werken Vallecano en Albacete hun wedstrijd af.

Opvallend aan die tweede wedstrijd is dat het om een wedstrijd van slechts 45 minuten gaat. Rayo Vallecano en Albacete speelden namelijk al tegen elkaar in december, maar toen werd de wedstrijd na de eerste helft gestaakt.

Aanleiding waren de spreekkoren die Albacete-speler Roman Zozulya naar zijn hoofd geslingerd kreeg. De Oekraïner werd door de thuisaanhang uitgemaakt voor Nazi.

Die aantijgingen kwamen er niet zomaar. Zozulya is een sympathisant van het Azovbataljon, een rechtsradicale nationale militiegroep in Oekraïne. Ook deelde Zozulya al eerder op Twitter foto's waarop gerefereerd wordt naar Nazi-symbolen.

De wedstrijd tussen de twee clubs zal op 10 juni doorgaan en is daarmee de eerste wedstrijd die in Spanje op het programma staat. Benieuw of de fans van Vallecano zich deze keer wil inhouden.