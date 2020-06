📷 Mooi eerbetoon van DC United aan George Floyd

De spelers van DC United brachten een eerbetoon aan George Floyd door een steunbetuiging te schrijven op hun veld.

Terwijl DC United zich voorbereidt op de heropstart van de MLS, hebben de spelers hun veld gebruikt om hun solidariteit te betuigen aan de protesten tegen de moord op George Floyd. Zo maken ze mee deel uit van de Black Lives Matter-beweging.

Een afbeelding op het Twitter-account van de club toont de westkant van het veld en daar staan de woorden "I Can't Breathe" geschilderd in rode letters. Het is uiteraard een verwijzing naar Floyd's laatste woorden aan de politie.