Krijgt Yannick Carrasco straks meteen een basisplaats bij Atlético Madrid?

Zondag staat voor Atlético Madrid de eerste wedstrijd na de heropstart van de competitie op de planning.

De Madrileense club gaat dan op bezoek bij Athletic Bilbao. En dat gaat het misschien doen met Yannick Carrasco in de basis. Carrasco mocht nog maar een keer starten sinds zijn terugkeer naar Atlético Madrid, tegen Espanyol.

Marca weet dat in het elftal van Simeone al negen namen met zekerheid zijn ingevuld. Enkel over het aanvallende trio bestaan nog twijfels. Diego Costa zal de aanval leiden, maar het is nog niet zeker wie de Spanjaard vergezeld in de aanval.

Carrasco en Llorente lijken de meest voor de hand liggende keuzes. Joa Felix hervatte de trainingen alweer, maar is geschorst en ook door de naam van Angel Correa kan Simeone een streep zetten.

Voor Simeone wordt het kiezen tussen Carrasco en Lemar, waar de Rode Duivel een lichte voorkeur geniet.