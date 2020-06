Engelse vedette spreekt steun uit voor protesten tegen racisme: "Zolang het vreedzaam en veilig gebeurt, mogen ze van mij verder doen"

Raheem Sterling is voorstander van de protesten tegen racisme. De aanvaller van Manchester City en de Engelse nationale ploeg hoopt dat racisme voor eens en voor altijd verslagen wordt.

Niet alleen in Amerika, maar ook in andere landen zoals Frankrijk, België en Engeland breken protesten uit na de dood van George Floyd, de man die ten onrechte vermoord werd in Amerika door enkele politieagenten.

Veel voetballers spraken al hun steun uit via 'Black Lives Matter', en sommigen deden zelfs al mee aan de vele demonstraties. Zo liepen in Nederland Memphis Depay en Denzel Dumfries al mee tussen het volk. Veel stemmen roepen echter op om de demonstraties stop te zetten.

Sommige protesten lopen namelijk uit de hand en ontaarden in rellen, terwijl ook de social distancing moeilijk bewaard kan blijven. Maar Raheem Sterling hoopt dat de demonstraties gewoon blijven verder gaan, al is dat wel op bepaalde voorwaarden.

"Zolang die protesten veilig en vreedzaam gebeuren, mogen ze van mij verder gaan. Het is niet de bedoeling dat er dingen vernield worden of mensen gekwetst. De bedoeling is om deze ziekte voor eens en voor altijd te verslaan. Racisme is de ziekte waartegen we vandaag de dag nog steeds moeten vechten."