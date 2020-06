Buitenkansje in de maak voor Europese topclubs? Thiago Silva op weg naar de uitgang bij PSG

De coronacrisis zal verregaande gevolgen hebben voor clubs in Europa. Ook het rijke PSG zal er niet aan ontsnappen. Er is straks geen budget meer voor aanvoerder Thiago Silva.

Na acht seizoenen komt er wellicht een einde aan de samenwerking tussen PSG en Thiago Silva. De centrale verdediger is straks einde contract bij de hoofdstedelingen en volgens L'Équipe en RMC Sport is er geen budget meer om een nieuw contract te geven aan de 35-jarige aanvoerder.

De Braziliaan had nochtans gehoopt om zijn carrière af te sluiten in de stad waar zijn kinderen zijn opgegroeid. Toch zou hij al zijn ingelicht door het clubbestuur over zijn gedwongen vertrek.

Wat Silva van plan is in de toekomst is nog onzeker. Terugkeren naar Brazilië behoort tot de mogelijkheden, al zullen er wel clubs zijn in Europa die een centrale verdediger van vele oorlogen in de rangen willen sluiten.