📷 Het nieuwe uitshirt van Ajax en de fans zijn razend enthousiast (het doet de website zelfs crashen)

Ajax heeft vandaag zijn nieuwe uitshirt voorgesteld voor het seizoen 2020-2021. Het werd door de fans van de Amsterdammers met heel veel enthousiasme onthaald. Iedereen wou er direct eentje hebben.

In die mate dat de website van Ajax het even niet meer aankon. Het heeft ook iets retro, want in de jaren 80 en 90 speelde Ajax al met de blauwe kleuren in uitmatchen.

De vorige seizoenen was het vooral groen en zwart. De fans lijken dit dus meer te smaken...