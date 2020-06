Rashford strijdt volop voor het goede doel: "Ik staak deze strijd niet tot ik weet dat geen enkel kind nog honger lijdt"

Marcus Rashford zette zich tijdens de coronaperiode enorm hard in voor het goede doel en de Engelsman is niet van plan daar snel mee te stoppen.

"Ik heb geweldig nieuws, jongens", kondigde Rashford zelf aan via social media. "Ik had vooropgesteld om drie miljoen maaltijden te voorzien voor kinderen in nood en ik kan vandaag zeggen dat we dat doel gehaald hebben."

Marcus Rashford ging samen met de organisatie FareShare de strijd aan om alle kinderen in het Verenigd Koninkrijk te voorzien van voldoende eten. Met zijn actie zamelde de Engelsman drie miljoen maaltijden in, goed voor een bedrag van 22,3 miljoen euro.

Rashford krijgt enorm veel lof voor zijn solidariteit, zeker gezien de timing. In Engeland zien veel voetballers hun loon dalen vanwege de coronacrisis, maar dat hield Rashford niet tegen om het goede doel te steunen.

Rashford is dan ook niet meteen van plan ermee te stoppen. "Ik staak deze actie niet tot ik weet dat elk kind in het Verenigd Koninkrijk voldoende eten heeft", tweette hij. Rashford weet zelf maar al te goed hoe die kinderen zich voelen. De spits groeide op met een alleenstaande moeder, die lange uren moest kloppen om geld in het laatje te brengen. Zo zat Rashford vaak zelf aan tafel zonder eten.