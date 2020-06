🎥 Wat doe je in coronatijden? "Een scheidsrechter knuffelen", dacht Augsburg-doelman

Voor Mainz en Augsburg stond er zondagmiddag een belangrijke wedstrijd op het programma. De winnaar van het duel was nagenoeg zeker van het behoud.

De ontlading van Augsburg-doelman Andreas Luthe was dan ook enorm groot toen hij het verlossende laatste fluitsignaal te horen kreeg bij een 0-1 stand voor Augsburg.

Meer nog, de ontlading was zo groot dat hij even de scheidsrechter vastnam en een knuffel gaf. Iets wat in coronatijden toch niet aangewezen is, zeker niet omdat de spelers na een doelpunt amper zelf mogen vieren door elkaar te omhelzen.

Door de overwinning komt Augsburg op de 13e plaats met 7 punten voorsprong op de degradatieplaats van Fortuna Düsseldorf. Mainz staat maar 1 plaatsje boven Düsseldorf en heeft 3 punten meer.