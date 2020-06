Ook in Spanje mengen voetballers zich in BLM-debat

Na de dood van George Floyd in Amerika toonden enkele Bundesliga-spelers zich met steunbetuigingen na een doelpunt. Nu het voetbal in Spanje opnieuw opgestart is, tonen ook de voetballers daar hun respect voor de BLM-beweging.

BLM oftewel Black Lives Matters houdt de wereld in de ban de afgelopen weken na de brutale dood van George Floyd in Amerika. Ook Real Madrid-verdediger Marcelo laat zijn respect blijken door te knielen na zijn doelpunt en zijn vuist in de lucht te steken. Het lijkt erop dat meer zwarten zullen knielen in de sportwereld. In Amerika liet president Trump al weten dat hij zou stoppen met het kijken van sport als de Amerikaanse sporters op hun knie zouden gaan zitten bij het Amierikaanse volkslied. Marcelo kneels following his goal ✊ pic.twitter.com/IG8xrgLxKI — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) June 14, 2020 Eerder deed Borussia Mönchengladbach-spits Thuram hetzelfde na zijn doelpunt in de Bundesliga vorige week. Hakimi en Sancho toonden zich dan weer door opschriften op hun t-shirt onder hun tenue.