Niet alleen feest in München! Arminia Bielefeld keert na 11 jaar terug naar de Bundesliga

Na de degradatie naar de 2. Bundesliga in 2009 keert Arminia Bielefeld in het seizoen 2020/21 terug naar het hoogste niveau in Duitsland.

Op dinsdagavond 16 juni werd er niet alleen in München gefeest. Bayern pakte zijn achtste opeenvolgende landstitel, maar een reeks lager vierde Arminia Bielefeld promotie naar de Bundesliga. De club kwam zelf niet in actie, maar is zeker van een plaats in de top-2 na het gelijkspel van Hamburg tegen Osnabrück.

In 2009 zakte Bielefeld weg uit de Bundesliga als rode lantaarn en na twee seizoenen in de 2. Bundesliga ging het zelfs naar drie seizoenen derde klasse in vier jaar tijd. Sinds 2015 speelde de club weer in de tweede klasse en nu is promotie een feit.

De top-2 promoveert rechtstreeks naar de Bundesliga en de nummer 3 speelt een barrage tegen het nummer 16 uit de Bundesliga. Hamburg, Stuttgart en Heidenheim komen nog in aanmerking voor de top-3.